Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу : Гуарани — Спортиво Лукеньо . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Гуарани — Спортиво Лукеньо

Команда Гуарани в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Спортиво Лукеньо, в том матче победу одержали гостьи.