25.05.2025

Смотреть онлайн Гуарани - Спортиво Лукеньо 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: ГуараниСпортиво Лукеньо . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по футболу
Гуарани
Завершен
2 : 1
25 мая 2025
Спортиво Лукеньо
Превью матча Гуарани — Спортиво Лукеньо

Команда Гуарани в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Спортиво Лукеньо, в том матче победу одержали гостьи.

Гуарани Гуарани
8
Парагвай
Aldo Maiz
36
Парагвай
Luis Martinez
32
Эквадор
Jhon Sanchez
40
Парагвай
Fernando Fernandez
4
Парагвай
Sebastian Zaracho
2
Парагвай
Alcides Benitez
15
Парагвай
Thiago Servin
30
Парагвай
Aldo Perez
11
Парагвай
Derlis Rodrigues
7
Аргентина
Agustin Manzur
3
Парагвай
Alcides Barbotte
Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо
18
Парагвай
Víctor Quintana
34
Парагвай
Thiago Franco
22
Парагвай
Santiago Ocampos
33
Парагвай
Родриго Алборно
16
Парагвай
Angel Benitez
11
Парагвай
Вальтер Гонсалес
8
Парагвай
Walter Rodriguez
37
Аргентина
Lautaro Comas
12
Парагвай
Альфредо Агилар
26
Аргентина
Lucas Monzon
7
Парагвай
Kevin Pereira

История последних встреч

Гуарани
Гуарани
Спортиво Лукеньо
Гуарани
1 победа
0 побед
100%
0%
06.09.2025
Спортиво Лукеньо
Спортиво Лукеньо
2:3
Гуарани
Гуарани
