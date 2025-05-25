Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Серро Портеньо - 2 де Майо 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: Серро Портеньо2 де Майо . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по футболу
Серро Портеньо
Завершен
1 : 1
25 мая 2025
2 де Майо
Превью матча Серро Портеньо — 2 де Майо

Серро Портеньо Серро Портеньо
18
Парагвай
Бруно Вальдес
21
Аргентина
Серджо Араухо
11
Парагвай
Хуан Итурбе
10
Парагвай
Сесилио Домингес
1
Аргентина
Alexis Arias
8
Аргентина
Federico Carrizo
30
Аргентина
Gaston Gimenez
22
Аргентина
Matias Perez
2
Уругвай
Fabricio Dominguez
15
Парагвай
Блас Риверос
5
Парагвай
Jorge Morel
2 де Майо 2 де Майо
1
Angel Martinez
24
Парагвай
Oscar Rigoberto Romero Adorno
35
Парагвай
Juan Feliu
21
Парагвай
Pedro Sosa
11
Парагвай
Rodrigo Ruiz Diaz
19
Парагвай
Cesar Castro
31
H Riquelme
18
Парагвай
Marcelo Acosta
27
Парагвай
Diego Acosta
6
Парагвай
Esteban Ramon Maidana Garcia
5
Парагвай
Cesar Ramirez

История последних встреч

Серро Портеньо
Серро Портеньо
2 де Майо
Серро Портеньо
1 победа
0 побед
50%
0%
11.10.2025
2 де Майо
2 де Майо
0:0
Серро Портеньо
Серро Портеньо
Обзор
30.07.2025
Серро Портеньо
Серро Портеньо
3:2
2 де Майо
2 де Майо
Обзор
Комментарии к матчу
