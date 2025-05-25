Смотреть онлайн Серро Портеньо - 2 де Майо 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: Серро Портеньо — 2 де Майо . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .