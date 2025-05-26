Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн ФАС - Резерв - ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: ФАС - РезервФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Сальвадор - Резервная лига
ФАС - Резерв
88'
Завершен
4 : 5
26 мая 2025
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
29'
Смотреть онлайн
Alianza FC San Salvador Reserves icon
29'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
ФАС - Резерв icon
88'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,4
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Alianza FC San Salvador Reserves - Угловой
28'
Угловой
Alianza FC San Salvador Reserves - Угловой
28'
Угловой
Alianza FC San Salvador Reserves - Угловой
29'
Alianza FC San Salvador Reserves - 1-ый Гол
30'
Угловой
Alianza FC San Salvador Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
57'
Угловой
Alianza FC San Salvador Reserves - Угловой
79'
Угловой
ФАС - Резерв - Угловой
88'
ФАС - Резерв - 2-ой Гол
90+2'
Угловой
Alianza FC San Salvador Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,4

Превью матча ФАС - Резерв — ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв

История последних встреч

ФАС - Резерв
ФАС - Резерв
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
ФАС - Резерв
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.08.2025
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
6:1
ФАС - Резерв
ФАС - Резерв
Обзор

Статистика матча

Атаки
98
79
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
4
1
Игры 1 тур
20.07.2025
КД Агуила - Резерв
1:2
КД Платенсе Сакатеколука II
Завершен
20.07.2025
Муниципал Лимено - Резерв
0:1
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
Завершен
19.07.2025
ФАС - Резерв
1:3
ФК Исидро Метапан - Резерв
Завершен
Комментарии к матчу
