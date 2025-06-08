Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Деп. Морон - Колон 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: Деп. МоронКолон, 15 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nuevo Francisco Urbano.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Nuevo Francisco Urbano
Аргентина - Примера B Насьональ
Деп. Морон
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Колон
30'
Смотреть онлайн
CD Moron icon
30'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Колон - Угловой
30'
CD Moron - 1-ый Гол
34'
Угловой
CD Moron - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Колон - Угловой
69'
Угловой
Колон - Угловой
72'
Угловой
Колон - Угловой
76'
Угловой
Колон - Угловой
77'
Угловой
CD Moron - Угловой
82'
Угловой
Колон - Угловой
84'
Угловой
Колон - Угловой
84'
Угловой
Колон - Угловой
90+1'
Угловой
Колон - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Деп. Морон — Колон

Статистика матча

Атаки
102
126
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA