08.06.2025
Смотреть онлайн Деп. Морон - Колон 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Деп. Морон — Колон, 15 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nuevo Francisco Urbano.
МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Nuevo Francisco Urbano
Аргентина - Примера B Насьональ
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Колон
30'
Текстовая трансляция
23'
Колон - Угловой
30'
CD Moron - 1-ый Гол
34'
CD Moron - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Колон - Угловой
69'
Колон - Угловой
72'
Колон - Угловой
76'
Колон - Угловой
77'
CD Moron - Угловой
82'
Колон - Угловой
84'
Колон - Угловой
84'
Колон - Угловой
90+1'
Колон - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Деп. Морон — Колон
Статистика матча
Атаки
102
126
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
3
2
