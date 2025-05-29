Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Алмиранте Браун - Н. Чикаго 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: Алмиранте БраунН. Чикаго, 8 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Fragata Presidente Sarmiento.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Fragata Presidente Sarmiento
Аргентина - Примера B Насьональ
Алмиранте Браун
Завершен
0 : 0
29 мая 2025
Н. Чикаго
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Алмиранте Браун - Угловой
6'
Угловой
Н. Чикаго - Угловой
7'
Угловой
Н. Чикаго - Угловой
18'
Угловой
Н. Чикаго - Угловой
22'
Угловой
Н. Чикаго - Угловой
45+2'
Угловой
Алмиранте Браун - Угловой
59'
Угловой
Алмиранте Браун - Угловой
64'
Угловой
Алмиранте Браун - Угловой
74'
Угловой
Н. Чикаго - Угловой
77'
Угловой
Алмиранте Браун - Угловой
Превью матча Алмиранте Браун — Н. Чикаго

История последних встреч

Алмиранте Браун
Алмиранте Браун
Н. Чикаго
Алмиранте Браун
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.08.2025
Н. Чикаго
Н. Чикаго
1:3
Алмиранте Браун
Алмиранте Браун
Обзор

Статистика матча

Атаки
106
94
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
4
1
Игры 8 тур
01.11.2025
Атлетико
0:0
Деп. Морон
Завершен
01.11.2025
Эстудиантес Рио Куарто
2:0
Химнасия и Тиро
Завершен
21.10.2025
Тристан Суарез
0:0
Эстудиантес
Завершен
19.10.2025
Деп. Морон
1:0
Атлетико
Завершен
19.10.2025
Химнасия Хухуй
1:0
Депортиво Мадрин
Отменен
19.10.2025
Химнасия и Тиро
0:0
Эстудиантес Рио Куарто
Завершен
Комментарии к матчу
