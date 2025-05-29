29.05.2025
Смотреть онлайн Алмиранте Браун - Н. Чикаго 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Алмиранте Браун — Н. Чикаго, 8 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Fragata Presidente Sarmiento.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Fragata Presidente Sarmiento
Аргентина - Примера B Насьональ
Завершен
0 : 0
29 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
5'
Алмиранте Браун - Угловой
6'
Н. Чикаго - Угловой
7'
Н. Чикаго - Угловой
18'
Н. Чикаго - Угловой
22'
Н. Чикаго - Угловой
45+2'
Алмиранте Браун - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Алмиранте Браун - Угловой
64'
Алмиранте Браун - Угловой
74'
Н. Чикаго - Угловой
77'
Алмиранте Браун - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча Алмиранте Браун — Н. Чикаго
История последних встреч
Алмиранте Браун
Н. Чикаго
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.08.2025
Н. Чикаго
1:3
Алмиранте Браун
Статистика матча
Атаки
106
94
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу