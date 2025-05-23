23.05.2025
Смотреть онлайн Бомбардерос - Héroes de Zaci FC 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Бомбардерос — Héroes de Zaci FC . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Завершен
0 : 1
23 мая 2025
6'
Бомбардерос - Угловой
11'
Бомбардерос - Угловой
27'
Héroes de Zaci FC - Угловой
43'
Héroes de Zaci FC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
47'
Héroes de Zaci FC - Угловой
68'
Бомбардерос - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,0
Превью матча Бомбардерос — Héroes de Zaci FC
История последних встреч
Бомбардерос
Héroes de Zaci FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.05.2025
Héroes de Zaci FC
3:1
Бомбардерос
Статистика матча
Атаки
77
67
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
0
2
