23.05.2025

Смотреть онлайн Бомбардерос - Héroes de Zaci FC 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: БомбардеросHéroes de Zaci FC . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Бомбардерос
Завершен
0 : 1
23 мая 2025
Héroes de Zaci FC
43'
Смотреть онлайн
Héroes de Zaci FC icon
43'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Бомбардерос - Угловой
11'
Угловой
Бомбардерос - Угловой
27'
Угловой
Héroes de Zaci FC - Угловой
43'
Héroes de Zaci FC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
47'
Угловой
Héroes de Zaci FC - Угловой
68'
Угловой
Бомбардерос - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,0

Превью матча Бомбардерос — Héroes de Zaci FC

История последних встреч

Бомбардерос
Бомбардерос
Héroes de Zaci FC
Бомбардерос
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.05.2025
Héroes de Zaci FC
Héroes de Zaci FC
3:1
Бомбардерос
Бомбардерос
Обзор

Статистика матча

Атаки
77
67
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
0
2
Комментарии к матчу
