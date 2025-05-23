Смотреть онлайн Utah Avalanche Women - Griffins FC Women 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Utah Avalanche Women — Griffins FC Women . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .