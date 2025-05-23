23.05.2025
Смотреть онлайн Utah Avalanche Women - Griffins FC Women 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Utah Avalanche Women — Griffins FC Women . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Utah Avalanche Women
30'
37'
45'
45+3'
45+6'
71'
82'
89'
Завершен
8 : 1
23 мая 2025
Utah Avalanche Women
45+3'
Utah Avalanche Women
45+6'
Счет после первого тайма 5:1
Матч закончился со счётом 8:1
Текстовая трансляция
8'
Utah Avalanche Women - Угловой
9'
Utah Avalanche Women - Угловой
9'
Utah Avalanche Women - Угловой
12'
Utah Avalanche Women - Угловой
14'
Griffins FC Women - 1-ый Гол
17'
Utah Avalanche Women - Угловой
21'
Utah Avalanche Women - Угловой
30'
Utah Avalanche Women - 2-ой Гол
37'
Utah Avalanche Women - 3-ий Гол
42'
Utah Avalanche Women - Угловой
45'
Utah Avalanche Women - 4-ый Гол
45+2'
Griffins FC Women - Угловой
45+3'
Utah Avalanche Women - 5-ый Гол
45+6'
Utah Avalanche Women - 6-ый Гол
48'
Utah Avalanche Women - Угловой
53'
Utah Avalanche Women - Угловой
71'
Utah Avalanche Women - 7-ый Гол
80'
Utah Avalanche Women - Угловой
82'
Utah Avalanche Women - 8-ый Гол
89'
Utah Avalanche Women - 9-ый Гол
Превью матча Utah Avalanche Women — Griffins FC Women
Статистика матча
Атаки
114
74
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
9
1
Удары в створ ворот
15
1
