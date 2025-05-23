Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн Utah Avalanche Women - Griffins FC Women 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Utah Avalanche WomenGriffins FC Women . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Utah Avalanche Women
30'
37'
45'
45+3'
45+6'
71'
82'
89'
Завершен
8 : 1
23 мая 2025
Griffins FC Women
14'
Смотреть онлайн
Griffins FC Women icon
14'
Utah Avalanche Women icon
30'
Utah Avalanche Women icon
37'
Utah Avalanche Women icon
45'
Utah Avalanche Women icon
45+3'
Utah Avalanche Women icon
45+6'
Счет после первого тайма 5:1
Utah Avalanche Women icon
71'
Utah Avalanche Women icon
82'
Utah Avalanche Women icon
89'
Матч закончился со счётом 8:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
9'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
9'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
12'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
14'
Griffins FC Women - 1-ый Гол
17'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
21'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
30'
Utah Avalanche Women - 2-ой Гол
37'
Utah Avalanche Women - 3-ий Гол
42'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
45'
Utah Avalanche Women - 4-ый Гол
45+2'
Угловой
Griffins FC Women - Угловой
45+3'
Utah Avalanche Women - 5-ый Гол
45+6'
Utah Avalanche Women - 6-ый Гол
Счет после первого тайма 5:1
48'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
53'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
71'
Utah Avalanche Women - 7-ый Гол
80'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
82'
Utah Avalanche Women - 8-ый Гол
89'
Utah Avalanche Women - 9-ый Гол
Матч закончился со счётом 8:1

Превью матча Utah Avalanche Women — Griffins FC Women

Статистика матча

Атаки
114
74
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
9
1
Удары в створ ворот
15
1
Комментарии к матчу
