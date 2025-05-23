Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн Humaita AC - Андира (20) 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: Humaita ACАндира (20) . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Лига U20
Humaita AC
16'
30'
55'
69'
73'
84'
85'
Завершен
7 : 0
23 мая 2025
Андира (20)
Humaita AC icon
16'
Humaita AC icon
30'
Счет после первого тайма 2:0
Humaita AC icon
55'
Humaita AC icon
69'
Humaita AC icon
73'
Humaita AC icon
84'
Humaita AC icon
85'
Матч закончился со счётом 7:0
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Humaita AC - Угловой
16'
Humaita AC - 1-ый Гол
30'
Humaita AC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
55'
Humaita AC - 3-ий Гол
56'
Угловой
Humaita AC - Угловой
66'
Угловой
Humaita AC - Угловой
69'
Humaita AC - 4-ый Гол
71'
Угловой
Humaita AC - Угловой
72'
Угловой
Humaita AC - Угловой
73'
Humaita AC - 5-ый Гол
82'
Угловой
Humaita AC - Угловой
84'
Humaita AC - 6-ый Гол
85'
Угловой
Humaita AC - Угловой
85'
Humaita AC - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:0

Превью матча Humaita AC — Андира (20)

История последних встреч

Humaita AC
Humaita AC
Андира (20)
Humaita AC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.07.2025
Humaita AC
Humaita AC
2:3
Андира (20)
Андира (20)
Обзор

Статистика матча

Атаки
85
88
Угловые
7
0
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
13
0
Комментарии к матчу
