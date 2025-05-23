23.05.2025
Смотреть онлайн Humaita AC - Андира (20) 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Humaita AC — Андира (20) . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
Humaita AC
Текстовая трансляция
13'
Humaita AC - Угловой
16'
Humaita AC - 1-ый Гол
30'
Humaita AC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
55'
Humaita AC - 3-ий Гол
56'
Humaita AC - Угловой
66'
Humaita AC - Угловой
69'
Humaita AC - 4-ый Гол
71'
Humaita AC - Угловой
72'
Humaita AC - Угловой
73'
Humaita AC - 5-ый Гол
82'
Humaita AC - Угловой
84'
Humaita AC - 6-ый Гол
85'
Humaita AC - Угловой
85'
Humaita AC - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:0
Превью матча Humaita AC — Андира (20)
История последних встреч
Humaita AC
Андира (20)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.07.2025
Humaita AC
2:3
Андира (20)
Статистика матча
Атаки
85
88
Угловые
7
0
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
13
0
Комментарии к матчу