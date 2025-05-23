Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн Плаза Амадор II - Academia Costa Del Este 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: Плаза Амадор IIAcademia Costa Del Este, --- . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Maracana.

МСК, ---, Стадион: Estadio Maracana
Панама. Лига Prom. Футбол
Плаза Амадор II
Завершен
3 : 0
23 мая 2025
Academia Costa Del Este
Превью матча Плаза Амадор II — Academia Costa Del Este

История последних встреч

Плаза Амадор II
Плаза Амадор II
Academia Costa Del Este
Плаза Амадор II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.09.2025
Academia Costa Del Este
Academia Costa Del Este
4:0
Плаза Амадор II
Плаза Амадор II
Обзор
Игры ---
20.11.2025
Academia Costa Del Este
1:0
Спортинг Сан-Мигелито II
Завершен
18.11.2025
КА Индепендьенте Ла-Чоррера II
2:4
Унион Кокле
Завершен
Комментарии к матчу
