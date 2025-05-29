Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Taruma Women - CE Juventude Women 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияCopa do Brazil Women: Taruma WomenCE Juventude Women, 7 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Copa do Brazil Women
Taruma Women
76'
Завершен
1 : 2
29 мая 2025
CE Juventude Women
53'
70'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
CE Juventude Estancia Women icon
53'
CE Juventude Estancia Women icon
70'
Taruma Women icon
76'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
CE Juventude Estancia Women - Угловой
5'
Угловой
Taruma Women - Угловой
8'
Угловой
CE Juventude Estancia Women - Угловой
17'
Угловой
CE Juventude Estancia Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
53'
CE Juventude Estancia Women - 1-ый Гол
70'
CE Juventude Estancia Women - 2-ой Гол
76'
Taruma Women - 3-ий Гол
90+9'
Угловой
CE Juventude Estancia Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,1

Превью матча Taruma Women — CE Juventude Women

Статистика матча

Владение мячом
Taruma Women Taruma Women
43%
CE Juventude Women CE Juventude Women
57%
Атаки
76
87
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
6
8
Игры 7 тур
30.05.2025
Itabirito Women
5:1
Унияо Риу-Гранди-ду-Норти (жен)
Завершен
30.05.2025
Крисиума - Женщины
1:2
Перолас Неграс (жен)
Завершен
29.05.2025
Tuna Luso Women
5:4
КРЕССПОМ (жен)
Завершен
29.05.2025
Taruma Women
1:2
CE Juventude Women
Завершен
Комментарии к матчу
