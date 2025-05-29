29.05.2025
Смотреть онлайн Taruma Women - CE Juventude Women 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Copa do Brazil Women: Taruma Women — CE Juventude Women, 7 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Copa do Brazil Women
Taruma Women
76'
Завершен
1 : 2
29 мая 2025
CE Juventude Women
53'
70'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Taruma Women
76'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,1
Текстовая трансляция
2'
CE Juventude Estancia Women - Угловой
5'
Taruma Women - Угловой
8'
CE Juventude Estancia Women - Угловой
17'
CE Juventude Estancia Women - Угловой
53'
CE Juventude Estancia Women - 1-ый Гол
70'
CE Juventude Estancia Women - 2-ой Гол
76'
Taruma Women - 3-ий Гол
90+9'
CE Juventude Estancia Women - Угловой
Превью матча Taruma Women — CE Juventude Women
Статистика матча
Владение мячом
43%
Атаки
76
87
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
6
8
