Смотреть онлайн Мирамар Мисьонес - Расинг Монтевидео 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая: Мирамар Мисьонес — Расинг Монтевидео, 2 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Palermo. Судить этот матч будет Mathias De Armas.