01.06.2025

Смотреть онлайн Мирамар Мисьонес - Расинг Монтевидео 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая: Мирамар МисьонесРасинг Монтевидео, 2 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Palermo. Судить этот матч будет Mathias De Armas.

МСК, 2 тур, Стадион: Parque Palermo
Чемпионат Уругвая
Мирамар Мисьонес
Завершен
0 : 1
01 июня 2025
Расинг Монтевидео
43'
Расинг Монтевидео icon
43'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Расинг Монтевидео - Угловой
6'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
7'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
14'
Угловой
Расинг Монтевидео - Угловой
20'
Угловой
Расинг Монтевидео - Угловой
38'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
43'
Расинг Монтевидео - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
64'
Угловой
Расинг Монтевидео - Угловой
71'
Угловой
Расинг Монтевидео - Угловой
75'
Угловой
Расинг Монтевидео - Угловой
89'
Угловой
Расинг Монтевидео - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,1

Превью матча Мирамар Мисьонес — Расинг Монтевидео

Мирамар Мисьонес Мирамар Мисьонес
13
Camilo Sanchez
1
Уругвай
Luca Giossa
32
Уганда
Martin Fernandez
25
Уругвай
Denis Olivera
4
Уругвай
Pablo Lopez
31
Sebastian Da Silva
19
Уругвай
Oscar Andres Olivera Ibarra
15
Уругвай
Federico Alonso
21
Уругвай
Agustin Rodriguez Piendabine
22
Уругвай
Oscar Jose Diaz Sanchez
16
Уругвай
Mauricio Gomez
Тренер
Уругвай
Horacio Peralta
Расинг Монтевидео Расинг Монтевидео
25
Аргентина
Lautaro Amade
26
Уругвай
Juan Bosca
33
Уругвай
Sebastian Sosa
77
Аргентина
Bautista Tomatis
6
Уругвай
Thiago Espinosa
4
Уругвай
Гильермо Кутуньо
15
Аргентина
Mateo Valentin Caceres
17
Уругвай
Martin Ferreira
16
Уругвай
Esteban Da Silva
14
Уругвай
Ramiro Brazionis
3
Уругвай
Гастон Буэно
Тренер
Уругвай
Cristian Chambian

История последних встреч

Мирамар Мисьонес
Мирамар Мисьонес
Расинг Монтевидео
Мирамар Мисьонес
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.11.2025
Мирамар Мисьонес
Мирамар Мисьонес
0:2
Расинг Монтевидео
Расинг Монтевидео
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мирамар Мисьонес Мирамар Мисьонес
42%
Расинг Монтевидео Расинг Монтевидео
58%
Атаки
105
112
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
2
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mathias De Armas (Уругвай).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 48 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Mathias De Armas назначал пенальти

Игры 2 тур
03.06.2025
Бостон Ривер
3:2
Ювентуд
Завершен
02.06.2025
Серро
1:2
Мон. Уондерерз
Завершен
01.06.2025
Серро-Ларго
1:1
Пеньяроль
Отменен
01.06.2025
Торке
1:2
Насиональ
Завершен
01.06.2025
CA Ривер Плейт
1:2
Дефенсор
Завершен
01.06.2025
Мирамар Мисьонес
0:1
Расинг Монтевидео
Завершен
31.05.2025
Плаза Колония
1:1
Ливерпуль
Завершен
31.05.2025
Прогресо
0:1
Данубио
Завершен
