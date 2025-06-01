Смотреть онлайн Мирамар Мисьонес - Расинг Монтевидео 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая: Мирамар Мисьонес — Расинг Монтевидео, 2 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Palermo. Судить этот матч будет Mathias De Armas.
Превью матча Мирамар Мисьонес — Расинг Монтевидео
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mathias De Armas (Уругвай).
За последние 10 матчей судья показал 48 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 30% (3 из 10 матчей) Mathias De Armas назначал пенальти