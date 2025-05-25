25.05.2025
Смотреть онлайн Кукута Депортиво - Патриотас 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Кукута Депортиво — Патриотас, Финал . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Дженерал Сантандер.
МСК, Финал, Стадион: Дженерал Сантандер
Колумбия - Примера Б
Кукута Депортиво
31'
Завершен
1 : 0
25 мая 2025
Текстовая трансляция
5'
Патриотас - Угловой
7'
Патриотас - Угловой
7'
Патриотас - Угловой
31'
Кукута Депортиво - 1-ый Гол
45+1'
Кукута Депортиво - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
88'
Патриотас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Кукута Депортиво — Патриотас
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
111
108
Угловые
1
4
Фолы
18
17
Удары (всего)
7
6
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
4
0
