Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.05.2025

Смотреть онлайн Кукута Депортиво - Патриотас 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: Кукута ДепортивоПатриотас, Финал . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Дженерал Сантандер.

МСК, Финал, Стадион: Дженерал Сантандер
Колумбия - Примера Б
Кукута Депортиво
31'
Завершен
1 : 0
25 мая 2025
Патриотас
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Кукута Депортиво icon
31'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Патриотас - Угловой
7'
Угловой
Патриотас - Угловой
7'
Угловой
Патриотас - Угловой
31'
Кукута Депортиво - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
88'
Угловой
Патриотас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Кукута Депортиво — Патриотас

История последних встреч

Кукута Депортиво
Кукута Депортиво
Патриотас
Кукута Депортиво
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
14.07.2025
Кукута Депортиво
Кукута Депортиво
2:0
Патриотас
Патриотас
Обзор
14.06.2025
Патриотас
Патриотас
3:2
Кукута Депортиво
Кукута Депортиво
Обзор

Статистика матча

Атаки
111
108
Угловые
1
4
Фолы
18
17
Удары (всего)
7
6
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
4
0
Игры Финал
01.11.2025
Internacional FC de Palmira
0:1
Кукута Депортиво
Завершен
01.11.2025
Атлетико Уила
2:2
Жагуарес
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Барыс Барыс
Салават Юлаев Салават Юлаев
21 Ноября
17:00
Эдмонтон Эдмонтон
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
21 Ноября
03:37
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Нью-Джерси Нью-Джерси
Флорида Флорида
21 Ноября
03:07
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
Акрон Тольятти Акрон Тольятти
Сочи Сочи
21 Ноября
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA