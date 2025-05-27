27.05.2025
Смотреть онлайн Internacional FC de Palmira - Реал Картахена 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Internacional FC de Palmira — Реал Картахена, Финал . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Doce De Octubre.
МСК, Финал, Стадион: Estadio Doce De Octubre
Колумбия - Примера Б
Завершен
0 : 1
27 мая 2025
Реал Картахена
53'
Текстовая трансляция
3'
Internacional FC de Palmira - Угловой
7'
Реал Картахена - Угловой
12'
Internacional FC de Palmira - Угловой
28'
Реал Картахена - Угловой
38'
Internacional FC de Palmira - Угловой
44'
Реал Картахена - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Реал Картахена - 1-ый Гол
61'
Internacional FC de Palmira - Угловой
66'
Internacional FC de Palmira - Незабитый пенальти
66'
Internacional FC de Palmira - Угловой
84'
Internacional FC de Palmira - Угловой
87'
Internacional FC de Palmira - Угловой
90+8'
Internacional FC de Palmira - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Статистика матча
Атаки
126
99
Угловые
8
3
Фолы
12
16
Удары (всего)
11
5
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
2
3
