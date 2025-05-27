Фрибет 15000₽
27.05.2025

Смотреть онлайн Internacional FC de Palmira - Реал Картахена 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: Internacional FC de PalmiraРеал Картахена, Финал . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Doce De Octubre.

МСК, Финал, Стадион: Estadio Doce De Octubre
Колумбия - Примера Б
Internacional FC de Palmira
Завершен
0 : 1
27 мая 2025
Реал Картахена
53'
Счет после первого тайма 0:0
Реал Картахена icon
53'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
7'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
12'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
28'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
38'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
44'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Реал Картахена - 1-ый Гол
61'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
66'
Internacional FC de Palmira - Незабитый пенальти
66'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
84'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
87'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
90+8'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Internacional FC de Palmira — Реал Картахена

История последних встреч

Internacional FC de Palmira
Internacional FC de Palmira
Реал Картахена
Internacional FC de Palmira
0 побед
2 ничьих
0 побед
0%
100%
0%
15.07.2025
Реал Картахена
Реал Картахена
0:0
Internacional FC de Palmira
Internacional FC de Palmira
Обзор
15.06.2025
Реал Картахена
Реал Картахена
3:3
Internacional FC de Palmira
Internacional FC de Palmira
Обзор

Статистика матча

Атаки
126
99
Угловые
8
3
Фолы
12
16
Удары (всего)
11
5
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
2
3
Игры Финал
01.11.2025
Internacional FC de Palmira
0:1
Кукута Депортиво
Завершен
01.11.2025
Атлетико Уила
2:2
Жагуарес
Завершен
Комментарии к матчу
