29.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Патриотас — Атлетико Уила, Полуфинал . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Индепенденциа.
МСК, Полуфинал, Стадион: Ла Индепенденциа
Колумбия - Примера Б
Патриотас
70'
Завершен
1 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
1'
Атлетико Уила - 1-ый Гол
3'
Патриотас - Угловой
12'
Патриотас - Угловой
16'
Патриотас - Угловой
20'
Атлетико Уила - Угловой
22'
Патриотас - Угловой
35'
Патриотас - Угловой
45'
Патриотас - Угловой
45+5'
Патриотас - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
62'
Патриотас - Угловой
70'
Патриотас - 2-ой Гол
76'
Атлетико Уила - Угловой
78'
Патриотас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Патриотас — Атлетико Уила
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
219
95
Угловые
9
2
Фолы
6
10
Удары (всего)
14
5
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
6
2
