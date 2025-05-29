Смотреть онлайн Патриотас - Атлетико Уила 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Патриотас — Атлетико Уила, Полуфинал . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Индепенденциа.