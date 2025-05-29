Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Патриотас - Атлетико Уила 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: ПатриотасАтлетико Уила, Полуфинал . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Индепенденциа.

МСК, Полуфинал, Стадион: Ла Индепенденциа
Колумбия - Примера Б
Патриотас
70'
Завершен
1 : 1
29 мая 2025
Атлетико Уила
1'
Смотреть онлайн
Атлетико Уила icon
1'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Патриотас icon
70'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
1'
Атлетико Уила - 1-ый Гол
3'
Угловой
Патриотас - Угловой
12'
Угловой
Патриотас - Угловой
16'
Угловой
Патриотас - Угловой
20'
Угловой
Атлетико Уила - Угловой
22'
Угловой
Патриотас - Угловой
35'
Угловой
Патриотас - Угловой
45'
Угловой
Патриотас - Угловой
45+5'
Угловой
Патриотас - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
62'
Угловой
Патриотас - Угловой
70'
Патриотас - 2-ой Гол
76'
Угловой
Атлетико Уила - Угловой
78'
Угловой
Патриотас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Патриотас — Атлетико Уила

История последних встреч

Патриотас
Патриотас
Атлетико Уила
Патриотас
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.10.2025
Патриотас
Патриотас
1:0
Атлетико Уила
Атлетико Уила
Обзор
10.06.2025
Атлетико Уила
Атлетико Уила
1:2
Патриотас
Патриотас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Патриотас Патриотас
56%
Атлетико Уила Атлетико Уила
44%
Атаки
219
95
Угловые
9
2
Фолы
6
10
Удары (всего)
14
5
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
6
2
Игры Полуфинал
08.11.2025
Патриотас
2:2
Реал Картахена
Завершен
08.11.2025
Жагуарес
1:0
Internacional FC de Palmira
Завершен
07.11.2025
Бока Хуниорс
0:1
Реал Соача Кундинамарка
Завершен
07.11.2025
Кукута Депортиво
2:1
Атлетико Уила
Завершен
Рейтинг UEFA