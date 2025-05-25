25.05.2025
Смотреть онлайн Атлетико Уила - Реал Соача Кундинамарка 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Атлетико Уила — Реал Соача Кундинамарка . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени .
МСК
Колумбия - Примера Б
Завершен
2 : 1
25 мая 2025
Превью матча Атлетико Уила — Реал Соача Кундинамарка
История последних встреч
Атлетико Уила
Реал Соача Кундинамарка
1 победа
0 побед
100%
0%
14.06.2025
Реал Соача Кундинамарка
1:2
Атлетико Уила
Комментарии к матчу