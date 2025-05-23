23.05.2025
Маягуэс - DS Edusoccer 23.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: Маягуэс — DS Edusoccer . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Puerto Rico League
Завершен
0 : 4
23 мая 2025
DS Edusoccer
Текстовая трансляция
5'
DS Edusoccer - 1-ый Гол
13'
DS Edusoccer - Угловой
24'
DS Edusoccer - Угловой
24'
DS Edusoccer - 2-ой Гол
28'
DS Edusoccer - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3
63'
DS Edusoccer - 4-ый Гол
84'
DS Edusoccer - Угловой
90'
DS Edusoccer - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4
Превью матча Маягуэс — DS Edusoccer
Статистика матча
Атаки
45
82
Угловые
0
4
Удары мимо ворот
4
12
Удары в створ ворот
1
6
