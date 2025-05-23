23.05.2025
Смотреть онлайн Академия Кинтана - Taurinos 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: Академия Кинтана — Taurinos . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени .
МСК
Puerto Rico League
Академия Кинтана
22'
28'
36'
53'
81'
Завершен
5 : 0
23 мая 2025
Академия Кинтана
22'
Академия Кинтана
28'
Академия Кинтана
36'
Счет после первого тайма 3:0 : 0,2
Академия Кинтана
53'
Академия Кинтана
81'
Матч закончился со счётом 5:0 : 0,2
Текстовая трансляция
5'
Академия Кинтана - Угловой
14'
Академия Кинтана - Угловой
22'
Академия Кинтана - Угловой
22'
Академия Кинтана - 1-ый Гол
27'
Академия Кинтана - Угловой
28'
Академия Кинтана - 2-ой Гол
36'
Академия Кинтана - 3-ий Гол
43'
Академия Кинтана - Угловой
Счет после первого тайма 3:0 : 0,2
53'
Академия Кинтана - 4-ый Гол
63'
Академия Кинтана - Угловой
73'
Академия Кинтана - Угловой
73'
Академия Кинтана - Угловой
75'
Taurinos - Угловой
81'
Академия Кинтана - 5-ый Гол
88'
Академия Кинтана - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0 : 0,2
Превью матча Академия Кинтана — Taurinos
История последних встреч
Академия Кинтана
Taurinos
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.11.2025
Академия Кинтана
3:1
Taurinos
Статистика матча
Атаки
99
45
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
14
1
Удары в створ ворот
12
0
Комментарии к матчу