23.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста Серия B: Sao Carlos U23 — Flamengo SP U23 . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия Паулиста Серия B
Sao Carlos U23
46'
69'
Завершен
2 : 2
23 мая 2025
Flamengo SP U23
50'
61'
Счет после первого тайма 0:0
Sao Carlos U23
46'
Flamengo SP U23
50'
Flamengo SP U23
61'
Sao Carlos U23
69'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
4'
Flamengo SP U23 - Угловой
5'
Sao Carlos U23 - Угловой
9'
Sao Carlos U23 - Угловой
14'
Sao Carlos U23 - Угловой
15'
Sao Carlos U23 - Угловой
17'
Sao Carlos U23 - Угловой
23'
Sao Carlos U23 - Угловой
39'
Sao Carlos U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Sao Carlos U23 - 1-ый Гол
50'
Flamengo SP U23 - Угловой
50'
Flamengo SP U23 - 2-ой Гол
56'
Flamengo SP U23 - Угловой
60'
Flamengo SP U23 - Угловой
61'
Flamengo SP U23 - 3-ий Гол
63'
Sao Carlos U23 - Угловой
63'
Sao Carlos U23 - Угловой
69'
Sao Carlos U23 - 4-ый Гол
77'
Flamengo SP U23 - Угловой
89'
Flamengo SP U23 - Угловой
90+2'
Sao Carlos U23 - Угловой
90+5'
Sao Carlos U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
Статистика матча
Владение мячом
63%
37%
Атаки
120
95
Угловые
11
6
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
8
11
