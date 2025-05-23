Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.05.2025

Смотреть онлайн Sao Carlos U23 - Flamengo SP U23 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия Паулиста Серия B: Sao Carlos U23Flamengo SP U23 . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия Паулиста Серия B
Sao Carlos U23
46'
69'
Завершен
2 : 2
23 мая 2025
Flamengo SP U23
50'
61'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Sao Carlos U23 icon
46'
Flamengo SP U23 icon
50'
Flamengo SP U23 icon
61'
Sao Carlos U23 icon
69'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Flamengo SP U23 - Угловой
5'
Угловой
Sao Carlos U23 - Угловой
9'
Угловой
Sao Carlos U23 - Угловой
14'
Угловой
Sao Carlos U23 - Угловой
15'
Угловой
Sao Carlos U23 - Угловой
17'
Угловой
Sao Carlos U23 - Угловой
23'
Угловой
Sao Carlos U23 - Угловой
39'
Угловой
Sao Carlos U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Sao Carlos U23 - 1-ый Гол
50'
Угловой
Flamengo SP U23 - Угловой
50'
Flamengo SP U23 - 2-ой Гол
56'
Угловой
Flamengo SP U23 - Угловой
60'
Угловой
Flamengo SP U23 - Угловой
61'
Flamengo SP U23 - 3-ий Гол
63'
Угловой
Sao Carlos U23 - Угловой
63'
Угловой
Sao Carlos U23 - Угловой
69'
Sao Carlos U23 - 4-ый Гол
77'
Угловой
Flamengo SP U23 - Угловой
89'
Угловой
Flamengo SP U23 - Угловой
90+2'
Угловой
Sao Carlos U23 - Угловой
90+5'
Угловой
Sao Carlos U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Sao Carlos U23 — Flamengo SP U23

Статистика матча

Владение мячом
Sao Carlos U23 Sao Carlos U23
63%
Flamengo SP U23 Flamengo SP U23
37%
Атаки
120
95
Угловые
11
6
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
8
11
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
JiJieHao JiJieHao
20 Ноября
21:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA