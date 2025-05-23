Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн ФК Диконс - ФК Уоттон 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БарбадосЧемпионат Барбадоса по футболу. Премьер-лига: ФК ДиконсФК Уоттон . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Барбадоса по футболу. Премьер-лига
ФК Диконс
37'
Завершен
1 : 1
23 мая 2025
ФК Уоттон
80'
Смотреть онлайн
ФК Диконс icon
37'
Счет после первого тайма 1:0
ФК Уоттон icon
80'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
ФК Диконс - Угловой
12'
Угловой
ФК Диконс - Угловой
17'
Угловой
ФК Диконс - Угловой
20'
Угловой
ФК Уоттон - Угловой
21'
Угловой
ФК Уоттон - Угловой
37'
ФК Диконс - 1-ый Гол
41'
Угловой
ФК Диконс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
62'
Угловой
ФК Уоттон - Угловой
77'
Угловой
ФК Диконс - Угловой
77'
Угловой
ФК Диконс - Угловой
80'
ФК Уоттон - 2-ой Гол
84'
Угловой
ФК Диконс - Угловой
90+1'
Угловой
ФК Диконс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча ФК Диконс — ФК Уоттон

Статистика матча

Атаки
63
89
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу
