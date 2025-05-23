23.05.2025
МСК
Чемпионат Барбадоса по футболу. Премьер-лига
Текстовая трансляция
6'
ФК Диконс - Угловой
12'
ФК Диконс - Угловой
17'
ФК Диконс - Угловой
20'
ФК Уоттон - Угловой
21'
ФК Уоттон - Угловой
37'
ФК Диконс - 1-ый Гол
41'
ФК Диконс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
62'
ФК Уоттон - Угловой
77'
ФК Диконс - Угловой
77'
ФК Диконс - Угловой
80'
ФК Уоттон - 2-ой Гол
84'
ФК Диконс - Угловой
90+1'
ФК Диконс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Статистика матча
Атаки
63
89
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
2
1
