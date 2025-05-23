23.05.2025
Смотреть онлайн Salvo SC Women - Manitou FC Women 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Salvo SC Women — Manitou FC Women . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
6 : 0
23 мая 2025
Текстовая трансляция
13'
Salvo SC Women - 1-ый Гол
25'
Salvo SC Women - Угловой
25'
Salvo SC Women - 2-ой Гол
29'
Salvo SC Women - 3-ий Гол
31'
Salvo SC Women - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0 : 0,0
53'
Salvo SC Women - 5-ый Гол
58'
Salvo SC Women - 6-ый Гол
66'
Salvo SC Women - Угловой
70'
Salvo SC Women - Угловой
74'
Salvo SC Women - Угловой
87'
Salvo SC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 6:0 : 0,0
Превью матча Salvo SC Women — Manitou FC Women
Статистика матча
Атаки
99
37
Угловые
5
0
Удары мимо ворот
21
4
Удары в створ ворот
14
2
