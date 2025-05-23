Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.05.2025

Смотреть онлайн Salvo SC Women - Manitou FC Women 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Salvo SC WomenManitou FC Women . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Salvo SC Women
13'
25'
29'
31'
53'
58'
Завершен
6 : 0
23 мая 2025
Manitou FC Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Salvo SC Women icon
13'
Salvo SC Women icon
25'
Salvo SC Women icon
29'
Salvo SC Women icon
31'
Счет после первого тайма 4:0 : 0,0
Salvo SC Women icon
53'
Salvo SC Women icon
58'
Матч закончился со счётом 6:0 : 0,0
Текстовая трансляция
13'
Salvo SC Women - 1-ый Гол
25'
Угловой
Salvo SC Women - Угловой
25'
Salvo SC Women - 2-ой Гол
29'
Salvo SC Women - 3-ий Гол
31'
Salvo SC Women - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0 : 0,0
53'
Salvo SC Women - 5-ый Гол
58'
Salvo SC Women - 6-ый Гол
66'
Угловой
Salvo SC Women - Угловой
70'
Угловой
Salvo SC Women - Угловой
74'
Угловой
Salvo SC Women - Угловой
87'
Угловой
Salvo SC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 6:0 : 0,0

Превью матча Salvo SC Women — Manitou FC Women

Статистика матча

Атаки
99
37
Угловые
5
0
Удары мимо ворот
21
4
Удары в створ ворот
14
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
22 Ноября
22:45
Вильярреал Вильярреал
Майорка Майорка
22 Ноября
23:00
Сент-Луис Сент-Луис
Айлендерс Айлендерс
22 Ноября
23:30
ФК Порту ФК Порту
Синтренше Синтренше
22 Ноября
23:15
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Dijon Dijon
22 Ноября
22:30
Ст. Миррен Ст. Миррен
Селтик Селтик
22 Ноября
23:00
Брюгге Брюгге
Шарлеруа Шарлеруа
22 Ноября
22:45
Хераклес Хераклес
Иглз Иглз
22 Ноября
23:00
Abdullah Mason Abdullah Mason
Сэм Ноакс Сэм Ноакс
22 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA