21.05.2025
Centenario Women - CDV Women 21.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Апертура Примера - Женщины: Centenario Women — CDV Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:54 по московскому времени .
МСК
Уругвай Апертура Примера - Женщины
Завершен
25:22 14:25 17:25 14:25
1 : 3
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CDV Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Centenario Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Centenario Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Centenario Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Centenario Women со счетом 25-22
Сет 2. Команда CDV Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CDV Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CDV Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда CDV Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда CDV Women со счетом 14-25
Сет 3. Команда Centenario Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CDV Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда CDV Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда CDV Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда CDV Women со счетом 17-25
Сет 4. Команда CDV Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда CDV Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда CDV Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда CDV Women первая набрала 20 очков
