Смотреть онлайн Дефенсор - Серро-Ларго 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая: Дефенсор — Серро-Ларго, 1 тур . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Луис Францини. Судить этот матч будет Esteban Ostojich.
Превью матча Дефенсор — Серро-Ларго
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Esteban Ostojich (Уругвай).
За последние 20 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 20% (5 из 25 матчей) Esteban Ostojich назначал пенальти