25.05.2025

Смотреть онлайн Дефенсор - Серро-Ларго 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая: ДефенсорСерро-Ларго, 1 тур . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Луис Францини. Судить этот матч будет Esteban Ostojich.

МСК, 1 тур, Стадион: Луис Францини
Чемпионат Уругвая
Дефенсор
8'
28'
59'
Завершен
3 : 2
25 мая 2025
Серро-Ларго
72'
90+3'
Дефенсор icon
8'
Дефенсор icon
28'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,5
Дефенсор icon
59'
Серро-Ларго icon
72'
Серро-Ларго icon
90+3'
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,5
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Дефенсор - Угловой
8'
Дефенсор - 1-ый Гол
12'
Серро-Ларго - Незабитый пенальти
14'
Угловой
Дефенсор - Угловой
28'
Дефенсор - 2-ой Гол
33'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
45+1'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
45+1'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 3,5
51'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
53'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
56'
Угловой
Дефенсор - Угловой
59'
Дефенсор - 3-ий Гол
65'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
68'
Угловой
Дефенсор - Угловой
72'
Серро-Ларго - 4-ый Гол
77'
Угловой
Дефенсор - Угловой
81'
Угловой
Дефенсор - Угловой
90+3'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
90+3'
Серро-Ларго - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,5

Превью матча Дефенсор — Серро-Ларго

Дефенсор Дефенсор
25
Мексика
Xavier Biscayzacu
6
Уругвай
Mauricio Amaro
10
Уругвай
Matias Abaldo
21
Уругвай
Kevin Prieto
31
Уругвай
Nahuel Furtado
16
Уругвай
Jose Alvarez
45
Уругвай
Франчиско Гинелла
15
Уругвай
Juan Viacava
3
Уругвай
Гиллермо де лос Сантос
12
Уругвай
Kevin Dawson
9
Уругвай
Макси Гомес
Тренер
Уругвай
Игнасио Итурралде
Серро-Ларго Серро-Ларго
21
Уругвай
Martin Gianoli
22
Аргентина
Николас Берточчи
7
Аргентина
Julian Contrera
17
Уругвай
Alan Garcia
6
Уругвай
Facundo Bonifazi
29
Уругвай
Mauricio Affonso
2
Уругвай
Facundo Parada Rocha
11
Уругвай
Maximiliano Anasco
5
Аргентина
Alan Di Pippa
15
Уругвай
Sebastian Assis
24
Аргентина
Gino Santilli
Тренер
Уругвай
Даниело Нунез

История последних встреч

Дефенсор
Дефенсор
Серро-Ларго
Дефенсор
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.09.2025
Серро-Ларго
Серро-Ларго
1:0
Дефенсор
Дефенсор
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Дефенсор Дефенсор
50%
Серро-Ларго Серро-Ларго
50%
Атаки
92
129
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
6
10

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Esteban Ostojich (Уругвай).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 20% (5 из 25 матчей) Esteban Ostojich назначал пенальти

Игры 1 тур
06.07.2025
Пеньяроль
5:3
Насиональ
Завершен
25.05.2025
Мон. Уондерерз
1:0
CA Ривер Плейт
Завершен
25.05.2025
Дефенсор
3:2
Серро-Ларго
Завершен
24.05.2025
Пеньяроль
2:0
Плаза Колония
Завершен
24.05.2025
Ювентуд
3:2
Торке
Завершен
24.05.2025
Насиональ
1:0
Прогресо
Завершен
23.05.2025
Расинг Монтевидео
2:0
Бостон Ривер
Завершен
Комментарии к матчу
