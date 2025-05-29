29.05.2025
Смотреть онлайн Реал Сентрал Нью-Джерси - Delaware FC 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Реал Сентрал Нью-Джерси — Delaware FC, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mercer County Community College.
МСК, 1 тур, Стадион: Mercer County Community College
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
1 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
4'
Реал Сентрал Нью-Джерси - Угловой
12'
Реал Сентрал Нью-Джерси - Угловой
27'
Реал Сентрал Нью-Джерси - Угловой
41'
Delaware FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Реал Сентрал Нью-Джерси - Угловой
50'
Реал Сентрал Нью-Джерси - Угловой
66'
Delaware FC - Угловой
66'
Delaware FC - Угловой
67'
Реал Сентрал Нью-Джерси - 1-ый Гол
70'
Delaware FC - Угловой
75'
Delaware FC - Угловой
81'
Delaware FC - Угловой
86'
Реал Сентрал Нью-Джерси - Угловой
89'
Delaware FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Реал Сентрал Нью-Джерси — Delaware FC
История последних встреч
Реал Сентрал Нью-Джерси
Delaware FC
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
23.06.2025
Delaware FC
2:2
Реал Сентрал Нью-Джерси
Статистика матча
Атаки
108
90
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
6
2
