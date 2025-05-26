Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Олимпия - Реал Эспана 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: ОлимпияРеал Эспана, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тибурцио Кариас Андино.

МСК, 1 тур, Стадион: Тибурцио Кариас Андино
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Олимпия
16'
40'
55'
79'
Завершен
4 : 1
26 мая 2025
Реал Эспана
38'
Смотреть онлайн
Олимпия icon
16'
Реал Эспана icon
38'
Олимпия icon
40'
Счет после первого тайма 2:1
Олимпия icon
55'
Олимпия icon
79'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Олимпия - Угловой
16'
Олимпия - 1-ый Гол
31'
Угловой
Олимпия - Угловой
38'
Реал Эспана - 2-ой Гол
40'
Олимпия - 3-ий Гол
44'
Угловой
Олимпия - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
49'
Угловой
Олимпия - Угловой
50'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
55'
Олимпия - 4-ый Гол
59'
Угловой
Олимпия - Угловой
59'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
69'
Угловой
Олимпия - Угловой
73'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
79'
Олимпия - 5-ый Гол
83'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
86'
Угловой
Олимпия - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Олимпия — Реал Эспана

Команда Олимпия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды Олимпия, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Олимпия
Олимпия
Реал Эспана
Олимпия
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
27.10.2025
Олимпия
Олимпия
2:1
Реал Эспана
Реал Эспана
Обзор
17.08.2025
Реал Эспана
Реал Эспана
0:0
Олимпия
Олимпия
Обзор

Статистика матча

Угловые
7
4
Комментарии к матчу
