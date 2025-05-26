Смотреть онлайн Олимпия - Реал Эспана 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гондурас — Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: Олимпия — Реал Эспана, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тибурцио Кариас Андино.
Превью матча Олимпия — Реал Эспана
Команда Олимпия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды Олимпия, в том матче победу одержали хозяева.