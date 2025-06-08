Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Аврора - Сан-Антонио Було Було 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: АврораСан-Антонио Було Було, 2 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Каприль.

МСК, 2 тур, Стадион: Феликс Каприль
Bolivia Copa Division Profesional
Аврора
Отложен
- : -
08 июня 2025
Сан-Антонио Було Було
Превью матча Аврора — Сан-Антонио Було Було

История последних встреч

Аврора
Аврора
Сан-Антонио Було Було
Аврора
1 победа
0 ничьих
2 побед
33%
0%
67%
23.08.2025
Сан-Антонио Було Було
Сан-Антонио Було Було
1:2
Аврора
Аврора
Обзор
30.07.2025
Сан-Антонио Було Було
Сан-Антонио Було Було
5:2
Аврора
Аврора
Обзор
03.07.2025
Аврора
Аврора
0:3
Сан-Антонио Було Було
Сан-Антонио Було Було
Обзор
Комментарии к матчу
