Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.05.2025

Смотреть онлайн Сантьяго В - Сантьяго Морнинг 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: Сантьяго ВСантьяго Морнинг, 11 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Элиаш Фигуэра Брандер.

МСК, 11 тур, Стадион: Эстадио Элиаш Фигуэра Брандер
Чили - Примера B
Сантьяго В
59'
89'
Завершен
2 : 3
26 мая 2025
Сантьяго Морнинг
55'
57'
60'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Сантьяго Морнинг icon
55'
Сантьяго Морнинг icon
57'
Сантьяго В icon
59'
Сантьяго Морнинг icon
60'
Сантьяго В icon
89'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
24'
Угловой
Сантьяго Морнинг - Угловой
34'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
35'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Сантьяго Морнинг - Угловой
55'
Сантьяго Морнинг - 1-ый Гол
57'
Сантьяго Морнинг - 2-ой Гол
59'
Сантьяго В - 3-ий Гол
60'
Сантьяго Морнинг - 4-ый Гол
64'
Угловой
Сантьяго Морнинг - Угловой
72'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
74'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
86'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
88'
Угловой
Сантьяго Морнинг - Угловой
89'
Сантьяго В - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Сантьяго В — Сантьяго Морнинг

История последних встреч

Сантьяго В
Сантьяго В
Сантьяго Морнинг
Сантьяго В
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
05.10.2025
Сантьяго Морнинг
Сантьяго Морнинг
1:1
Сантьяго В
Сантьяго В
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сантьяго В Сантьяго В
56%
Сантьяго Морнинг Сантьяго Морнинг
44%
Атаки
175
135
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
16
9
Удары в створ ворот
7
7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Эдмонтон Эдмонтон
Флорида Флорида
23 Ноября
03:07
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA