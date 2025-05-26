26.05.2025
Смотреть онлайн Сантьяго В - Сантьяго Морнинг 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B: Сантьяго В — Сантьяго Морнинг, 11 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Элиаш Фигуэра Брандер.
МСК, 11 тур, Стадион: Эстадио Элиаш Фигуэра Брандер
Чили - Примера B
Текстовая трансляция
11'
Сантьяго В - Угловой
24'
Сантьяго Морнинг - Угловой
34'
Сантьяго В - Угловой
35'
Сантьяго В - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Сантьяго Морнинг - Угловой
55'
Сантьяго Морнинг - 1-ый Гол
57'
Сантьяго Морнинг - 2-ой Гол
59'
Сантьяго В - 3-ий Гол
60'
Сантьяго Морнинг - 4-ый Гол
64'
Сантьяго Морнинг - Угловой
72'
Сантьяго В - Угловой
74'
Сантьяго В - Угловой
86'
Сантьяго В - Угловой
88'
Сантьяго Морнинг - Угловой
89'
Сантьяго В - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3
Превью матча Сантьяго В — Сантьяго Морнинг
История последних встреч
Сантьяго В
Сантьяго Морнинг
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
05.10.2025
Сантьяго Морнинг
1:1
Сантьяго В
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
175
135
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
16
9
Удары в створ ворот
7
7
