Смотреть онлайн Чако Фор Эвер - Таллерес де Ремедиос 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Чако Фор Эвер — Таллерес де Ремедиос . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Примера B Насьональ
Завершен
1 : 0
25 мая 2025
Превью матча Чако Фор Эвер — Таллерес де Ремедиос
История последних встреч
Чако Фор Эвер
Таллерес де Ремедиос
0 побед
1 победа
0%
100%
27.09.2025
Таллерес де Ремедиос
1:0
Чако Фор Эвер
