21.05.2025
Смотреть онлайн Сент Киттс и Невис - Сент Винсент и Гренадины 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международный матч: Сент Киттс и Невис — Сент Винсент и Гренадины . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Международный матч
Завершен
1 : 3
21 мая 2025
Сент Винсент и Гренадины
7'
72'
79'
St Kitts & Nevis
11'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
5'
St Kitts & Nevis - Угловой
7'
St Vincent Grenadines - 1-ый Гол
11'
St Kitts & Nevis - 2-ой Гол
14'
St Vincent Grenadines - Угловой
15'
St Vincent Grenadines - Угловой
19'
St Vincent Grenadines - Угловой
19'
St Vincent Grenadines - Угловой
19'
St Vincent Grenadines - Угловой
21'
St Kitts & Nevis - Угловой
50'
St Kitts & Nevis - Угловой
52'
St Vincent Grenadines - Угловой
62'
St Vincent Grenadines - Угловой
62'
St Vincent Grenadines - Угловой
65'
St Vincent Grenadines - Угловой
66'
St Vincent Grenadines - Угловой
72'
St Vincent Grenadines - 3-ий Гол
79'
St Vincent Grenadines - 4-ый Гол
Превью матча Сент Киттс и Невис — Сент Винсент и Гренадины
История последних встреч
Сент Киттс и Невис
Сент Винсент и Гренадины
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.05.2025
Сент Винсент и Гренадины
3:0
Сент Киттс и Невис
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
70
94
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
5
7
