21.05.2025

Смотреть онлайн Сент Киттс и Невис - Сент Винсент и Гренадины 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйМеждународный матч: Сент Киттс и НевисСент Винсент и Гренадины . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Международный матч
Сент Киттс и Невис
11'
Завершен
1 : 3
21 мая 2025
Сент Винсент и Гренадины
7'
72'
79'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
St Vincent Grenadines icon
7'
St Kitts & Nevis icon
11'
Счет после первого тайма 1:1
St Vincent Grenadines icon
72'
St Vincent Grenadines icon
79'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
St Kitts & Nevis - Угловой
7'
St Vincent Grenadines - 1-ый Гол
11'
St Kitts & Nevis - 2-ой Гол
14'
Угловой
St Vincent Grenadines - Угловой
15'
Угловой
St Vincent Grenadines - Угловой
19'
Угловой
St Vincent Grenadines - Угловой
19'
Угловой
St Vincent Grenadines - Угловой
19'
Угловой
St Vincent Grenadines - Угловой
21'
Угловой
St Kitts & Nevis - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
St Kitts & Nevis - Угловой
52'
Угловой
St Vincent Grenadines - Угловой
62'
Угловой
St Vincent Grenadines - Угловой
62'
Угловой
St Vincent Grenadines - Угловой
65'
Угловой
St Vincent Grenadines - Угловой
66'
Угловой
St Vincent Grenadines - Угловой
72'
St Vincent Grenadines - 3-ий Гол
79'
St Vincent Grenadines - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Сент Киттс и Невис — Сент Винсент и Гренадины

История последних встреч

Сент Киттс и Невис
Сент Киттс и Невис
Сент Винсент и Гренадины
Сент Киттс и Невис
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.05.2025
Сент Винсент и Гренадины
Сент Винсент и Гренадины
3:0
Сент Киттс и Невис
Сент Киттс и Невис
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сент Киттс и Невис Сент Киттс и Невис
50%
Сент Винсент и Гренадины Сент Винсент и Гренадины
50%
Атаки
70
94
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
5
7
Комментарии к матчу
