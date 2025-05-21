21.05.2025
Смотреть онлайн La Roca FC Women - Utah Avalanche Women 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: La Roca FC Women — Utah Avalanche Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
La Roca FC Women
61'
Завершен
1 : 2
21 мая 2025
Utah Avalanche Women
11'
73'
La Roca FC Women
61'
Текстовая трансляция
11'
Utah Avalanche Women - 1-ый Гол
12'
Utah Avalanche Women - Угловой
27'
Utah Avalanche Women - Угловой
29'
Utah Avalanche Women - Угловой
30'
La Roca FC Women - Угловой
45+1'
La Roca FC Women - Угловой
45+4'
Utah Avalanche Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
La Roca FC Women - Угловой
61'
La Roca FC Women - 2-ой Гол
73'
Utah Avalanche Women - 3-ий Гол
79'
La Roca FC Women - Угловой
80'
La Roca FC Women - Угловой
81'
La Roca FC Women - Угловой
90'
Utah Avalanche Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча La Roca FC Women — Utah Avalanche Women
История последних встреч
La Roca FC Women
Utah Avalanche Women
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
22.06.2025
Utah Avalanche Women
2:2
La Roca FC Women
Статистика матча
Атаки
121
78
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
5
5
