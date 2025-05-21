Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
21.05.2025

Смотреть онлайн La Roca FC Women - Utah Avalanche Women 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: La Roca FC WomenUtah Avalanche Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
La Roca FC Women
61'
Завершен
1 : 2
21 мая 2025
Utah Avalanche Women
11'
73'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Utah Avalanche Women icon
11'
Счет после первого тайма 0:1
La Roca FC Women icon
61'
Utah Avalanche Women icon
73'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
11'
Utah Avalanche Women - 1-ый Гол
12'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
27'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
29'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
30'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
45+1'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
45+4'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
61'
La Roca FC Women - 2-ой Гол
73'
Utah Avalanche Women - 3-ий Гол
79'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
80'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
81'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
90'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча La Roca FC Women — Utah Avalanche Women

История последних встреч

La Roca FC Women
La Roca FC Women
Utah Avalanche Women
La Roca FC Women
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
22.06.2025
Utah Avalanche Women
Utah Avalanche Women
2:2
La Roca FC Women
La Roca FC Women
Обзор

Статистика матча

Атаки
121
78
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
MOUZ MOUZ
20 Ноября
11:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA