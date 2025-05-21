21.05.2025
Смотреть онлайн DC Power Women - Fort Lauderdale Utd Women 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: DC Power Women — Fort Lauderdale Utd Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
USA USL Super League Women
DC Power Women
45'
Завершен
1 : 1
21 мая 2025
DC Power Women
45'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
10'
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
33'
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
39'
DC Power Women - Угловой
40'
DC Power Women - Угловой
45'
DC Power Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
54'
DC Power Women - Угловой
77'
DC Power Women - Угловой
83'
Fort Lauderdale Utd Women - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча DC Power Women — Fort Lauderdale Utd Women
Статистика матча
Атаки
107
119
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
1
4
