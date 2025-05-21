Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн СВ Йонг Аруба - СК Кайкэтьо 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АрубаЧемпионат Арубы по футболу. Дивизион ди Онор: СВ Йонг АрубаСК Кайкэтьо . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Арубы по футболу. Дивизион ди Онор
СВ Йонг Аруба
56'
90+6'
Завершен
2 : 1
21 мая 2025
СК Кайкэтьо
90+8'
Счет после первого тайма 0:0
СВ Йонг Аруба icon
56'
СВ Йонг Аруба icon
90+6'
СК Кайкэтьо icon
90+8'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
СК Кайкэтьо - Угловой
19'
Угловой
СВ Йонг Аруба - Угловой
31'
Угловой
СВ Йонг Аруба - Угловой
34'
Угловой
СВ Йонг Аруба - Угловой
36'
Угловой
СВ Йонг Аруба - Угловой
36'
Угловой
СВ Йонг Аруба - Угловой
45+1'
Угловой
СК Кайкэтьо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
СВ Йонг Аруба - Угловой
51'
Угловой
СВ Йонг Аруба - Угловой
56'
СВ Йонг Аруба - 1-ый Гол
66'
Угловой
СК Кайкэтьо - Угловой
70'
Угловой
СВ Йонг Аруба - Угловой
90+6'
СВ Йонг Аруба - 2-ой Гол
90+8'
СК Кайкэтьо - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча СВ Йонг Аруба — СК Кайкэтьо

Статистика матча

Владение мячом
СВ Йонг Аруба СВ Йонг Аруба
49%
СК Кайкэтьо СК Кайкэтьо
51%
Атаки
70
71
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
