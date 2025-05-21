21.05.2025
Смотреть онлайн СВ Йонг Аруба - СК Кайкэтьо 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аруба — Чемпионат Арубы по футболу. Дивизион ди Онор: СВ Йонг Аруба — СК Кайкэтьо . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Арубы по футболу. Дивизион ди Онор
СВ Йонг Аруба
56'
90+6'
Завершен
2 : 1
21 мая 2025
СК Кайкэтьо
90+8'
Счет после первого тайма 0:0
СВ Йонг Аруба
56'
СВ Йонг Аруба
90+6'
СК Кайкэтьо
90+8'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
8'
СК Кайкэтьо - Угловой
19'
СВ Йонг Аруба - Угловой
31'
СВ Йонг Аруба - Угловой
34'
СВ Йонг Аруба - Угловой
36'
СВ Йонг Аруба - Угловой
36'
СВ Йонг Аруба - Угловой
45+1'
СК Кайкэтьо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
СВ Йонг Аруба - Угловой
51'
СВ Йонг Аруба - Угловой
56'
СВ Йонг Аруба - 1-ый Гол
66'
СК Кайкэтьо - Угловой
70'
СВ Йонг Аруба - Угловой
90+6'
СВ Йонг Аруба - 2-ой Гол
90+8'
СК Кайкэтьо - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча СВ Йонг Аруба — СК Кайкэтьо
Статистика матча
Владение мячом
49%
51%
Атаки
70
71
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу