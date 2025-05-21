Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Santa Fe FC Women - UMECIT Women 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама - Первый дивизион - Женщины: Santa Fe FC WomenUMECIT Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Панама - Первый дивизион - Женщины
Santa Fe FC Women
Завершен
0 : 0
21 мая 2025
UMECIT Women
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
UMECIT Women icon
Пенальти
UMECIT Women icon
Пенальти
Santa Fe FC Women
Пенальти
Santa Fe FC Women
Пенальти
UMECIT Women icon
Пенальти
Santa Fe FC Women
Пенальти
Santa Fe FC Women
Пенальти
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Santa Fe FC Women - Угловой
25'
Угловой
Santa Fe FC Women - Угловой
28'
Угловой
Santa Fe FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
77'
Угловой
Santa Fe FC Women - Угловой
84'
Угловой
Santa Fe FC Women - Угловой
87'
Угловой
Santa Fe FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Счет после дополнительного времени 0:0
1-ый
UMECIT Women - Пенальти
2-ой
UMECIT Women - Пенальти
2-ой
Santa Fe FC Women - Пенальти
4-ый
Santa Fe FC Women - Пенальти
5-ый
UMECIT Women - Пенальти
5-ый
Santa Fe FC Women - Пенальти
6-ый
Santa Fe FC Women - Пенальти

Превью матча Santa Fe FC Women — UMECIT Women

История последних встреч

Santa Fe FC Women
Santa Fe FC Women
UMECIT Women
Santa Fe FC Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.08.2025
Santa Fe FC Women
Santa Fe FC Women
3:0
UMECIT Women
UMECIT Women
Обзор

Статистика матча

Атаки
119,94,25
100,74,26
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
5,5,0
3,1,2
Удары в створ ворот
6,5,1
4,3,1
Комментарии к матчу
