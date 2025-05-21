21.05.2025
Смотреть онлайн Santa Fe FC Women - UMECIT Women 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама - Первый дивизион - Женщины: Santa Fe FC Women — UMECIT Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Панама - Первый дивизион - Женщины
Завершен
0 : 0
21 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
16'
Santa Fe FC Women - Угловой
25'
Santa Fe FC Women - Угловой
28'
Santa Fe FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
77'
Santa Fe FC Women - Угловой
84'
Santa Fe FC Women - Угловой
87'
Santa Fe FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Счет после дополнительного времени 0:0
1-ый
UMECIT Women - Пенальти
2-ой
UMECIT Women - Пенальти
2-ой
Santa Fe FC Women - Пенальти
4-ый
Santa Fe FC Women - Пенальти
5-ый
UMECIT Women - Пенальти
5-ый
Santa Fe FC Women - Пенальти
6-ый
Santa Fe FC Women - Пенальти
Превью матча Santa Fe FC Women — UMECIT Women
История последних встреч
Santa Fe FC Women
UMECIT Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.08.2025
Santa Fe FC Women
3:0
UMECIT Women
Статистика матча
Атаки
119,94,25
100,74,26
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
5,5,0
3,1,2
Удары в створ ворот
6,5,1
4,3,1
Комментарии к матчу