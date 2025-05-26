Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.05.2025

Смотреть онлайн Депортиво Толука - КФ Америка 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Депортиво ТолукаКФ Америка, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nemesio Diez. Судить этот матч будет Сесар Артуро Рамос.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Nemesio Diez
Mexico Liga MX
Депортиво Толука
Luan Garcia 66'
Алексис Вега 82'
Завершен
2 : 0
26 мая 2025
КФ Америка
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Luan Garcia icon
66'
Алексис Вега icon
82'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,1
Текстовая трансляция
27'
Угловой
КФ Америка - Угловой
40'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
53'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
54'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
64'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
66'
Luan Garcia - 1-ый Гол
82'
Алексис Вега - 2-ой Гол
90+8'
Угловой
КФ Америка - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,1

Превью матча Депортиво Толука — КФ Америка

Депортиво Толука Депортиво Толука
22
Мексика
Luis Garcia
2
Мексика
Diego Barbosa
4
Уругвай
Бруно Мендес
13
Бразилия
Luan Garcia
6
Уругвай
Federico Pereira
20
Мексика
Хесус Гальярдо
5
Аргентина
Franco Romero
10
Мексика
Jesus Angulo
14
Мексика
Marcel Ruiz
26
Португалия
Паулиньо
9
Мексика
Алексис Вега
Тренер
Аргентина
Антонио Рикардо Мохамед
КФ Америка КФ Америка
1
Мексика
Angel Malagon
5
Мексика
Кевин Альварес
3
Мексика
Israel Reyes
29
Мексика
Ramon Juarez
4
Уругвай
Себастьян Касерес
26
Колумбия
Кристиан Борха
28
Мексика
Erick Sanchez
6
Мексика
Джонатан дос Сантос
8
Испания
Alvaro Fidalgo
17
США
Алекс Зендеяс
21
Мексика
Энри Мартин
Тренер
Бразилия
Andre Jardine

История последних встреч

Депортиво Толука
Депортиво Толука
КФ Америка
Депортиво Толука
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.11.2025
Депортиво Толука
Депортиво Толука
2:0
КФ Америка
КФ Америка
Обзор
21.07.2025
КФ Америка
КФ Америка
1:3
Депортиво Толука
Депортиво Толука
Обзор

Статистика матча

Атаки
55
82
Угловые
4
2
Фолы
12
12
Удары (всего)
7
2
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
2
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Сесар Артуро Рамос (Мексика).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 50% (5 из 10 матчей) Сесар Артуро Рамос назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
СКА СКА
24 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Амур Амур
24 Ноября
19:30
Локомотив Локомотив
Сибирь Сибирь
24 Ноября
19:00
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Челны Челны
24 Ноября
15:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
16:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns The Huns
24 Ноября
16:00
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
МХК Спартак МХК Спартак
24 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA