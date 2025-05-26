Смотреть онлайн Депортиво Толука - КФ Америка 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Депортиво Толука — КФ Америка, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nemesio Diez. Судить этот матч будет Сесар Артуро Рамос.
Превью матча Депортиво Толука — КФ Америка
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Сесар Артуро Рамос (Мексика).
За последние 10 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 50% (5 из 10 матчей) Сесар Артуро Рамос назначал пенальти