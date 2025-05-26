Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Экскурсионистас - Линиерс 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Метрополитана: ЭкскурсионистасЛиниерс, 17 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Coliseo del Bajo Belgrano.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Coliseo del Bajo Belgrano
Аргентина - Примера B Метрополитана
Экскурсионистас
Отложен
- : -
26 мая 2025
Линиерс
Превью матча Экскурсионистас — Линиерс

Команда Экскурсионистас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Линиерс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Экскурсионистас
Экскурсионистас
Линиерс
Экскурсионистас
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
12.10.2025
Линиерс
Линиерс
1:0
Экскурсионистас
Экскурсионистас
Обзор
12.06.2025
Экскурсионистас
Экскурсионистас
1:0
Линиерс
Линиерс
Обзор
Игры 17 тур
13.10.2025
Сакачиспас
1:1
Реал Пилар
Завершен
13.10.2025
Мерло
1:1
Сан Карлос
Завершен
12.10.2025
Линиерс
1:0
Экскурсионистас
Завершен
12.10.2025
Комуникасьонес
0:0
Мидланд
Завершен
12.10.2025
Деп. Арменио
3:2
Спортиво Ит
Завершен
11.10.2025
Фландрия
1:0
Аргентино де Мерло
Завершен
11.10.2025
Атлетико Феникс
1:1
Браун Де Адрог
Завершен
11.10.2025
Сан Мартин
5:0
УАИ Уркиса
Завершен
11.10.2025
Вилла Дальмине
1:0
А. Де Куильмес
Завершен
10.10.2025
Деп.Лаферрере
2:1
Акассусо
Завершен
