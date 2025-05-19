Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн МилосФридл - Ондрей Фиклик 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: МилосФридлОндрей Фиклик . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:25 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
МилосФридл
Завершен
2 : 3
19 мая 2025
Ондрей Фиклик
Смотреть онлайн
Превью матча МилосФридл — Ондрей Фиклик

Команда МилосФридл в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 1 матч. Команда Ондрей Фиклик, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 мая 2025 на поле команды МилосФридл, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

МилосФридл
МилосФридл
Ондрей Фиклик
МилосФридл
1 победа
0 побед
100%
0%
19.05.2025
МилосФридл
МилосФридл
3:0
Ондрей Фиклик
Ондрей Фиклик
Обзор
Комментарии к матчу
