Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Bartlomiej Wisniewski — Блажей Щепанек . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .

Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Блажей Щепанек

Команда Bartlomiej Wisniewski в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Блажей Щепанек, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Bartlomiej Wisniewski, в том матче победу одержали хозяева.