19.05.2025

Смотреть онлайн Piotr Gumulinski - Кшиштоф Шаниэль 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Piotr GumulinskiКшиштоф Шаниэль . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Piotr Gumulinski
Завершен
3 : 1
19 мая 2025
Кшиштоф Шаниэль
Превью матча Piotr Gumulinski — Кшиштоф Шаниэль

Команда Piotr Gumulinski в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Кшиштоф Шаниэль, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Кшиштоф Шаниэль, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Piotr Gumulinski
Piotr Gumulinski
Кшиштоф Шаниэль
Piotr Gumulinski
4 побед
3 побед
57%
43%
10.11.2025
Кшиштоф Шаниэль
Кшиштоф Шаниэль
2:3
Piotr Gumulinski
Piotr Gumulinski
Обзор
10.11.2025
Кшиштоф Шаниэль
Кшиштоф Шаниэль
1:3
Piotr Gumulinski
Piotr Gumulinski
Обзор
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA