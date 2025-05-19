19.05.2025
Смотреть онлайн Lukasz Latala - Franciszek Jastrzebowski 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Lukasz Latala — Franciszek Jastrzebowski . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
ТТ Cup
Завершен
2 : 3
19 мая 2025
Превью матча Lukasz Latala — Franciszek Jastrzebowski
История последних встреч
Lukasz Latala
Franciszek Jastrzebowski
4 побед
3 побед
57%
43%
04.06.2025
Lukasz Latala
3:1
Franciszek Jastrzebowski
04.06.2025
Franciszek Jastrzebowski
3:2
Lukasz Latala
03.06.2025
Lukasz Latala
3:0
Franciszek Jastrzebowski
03.06.2025
Lukasz Latala
3:2
Franciszek Jastrzebowski
31.05.2025
Lukasz Latala
2:3
Franciszek Jastrzebowski
03.06.2025
Lukasz Latala
3:0
Franciszek Jastrzebowski
03.06.2025
Lukasz Latala
3:2
Franciszek Jastrzebowski
31.05.2025
Lukasz Latala
2:3
Franciszek Jastrzebowski
31.05.2025
Franciszek Jastrzebowski
1:3
Lukasz Latala
27.05.2025
Lukasz Latala
2:3
Franciszek Jastrzebowski
