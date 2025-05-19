Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Михал Брожек — Марер Кулисек . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Михал Брожек — Марер Кулисек

Команда Михал Брожек в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Марер Кулисек, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Марер Кулисек, в том матче победу одержали хозяева.