Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Dominik Lafek — Pavel Vyvial . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Dominik Lafek — Pavel Vyvial

Команда Dominik Lafek в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Pavel Vyvial, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Pavel Vyvial, в том матче победу одержали хозяева.