19.05.2025

Смотреть онлайн Dominik Lafek - Pavel Vyvial 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Dominik LafekPavel Vyvial . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Dominik Lafek
Завершен
3 : 1
19 мая 2025
Pavel Vyvial
Превью матча Dominik Lafek — Pavel Vyvial

Команда Dominik Lafek в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Pavel Vyvial, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Pavel Vyvial, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Dominik Lafek
Dominik Lafek
Pavel Vyvial
Dominik Lafek
3 побед
3 побед
50%
50%
03.06.2025
Pavel Vyvial
Pavel Vyvial
3:0
Dominik Lafek
Dominik Lafek
03.06.2025
Pavel Vyvial
Pavel Vyvial
3:1
Dominik Lafek
Dominik Lafek
01.06.2025
Pavel Vyvial
Pavel Vyvial
3:1
Dominik Lafek
Dominik Lafek
27.05.2025
Pavel Vyvial
Pavel Vyvial
2:3
Dominik Lafek
Dominik Lafek
26.05.2025
Dominik Lafek
Dominik Lafek
3:0
Pavel Vyvial
Pavel Vyvial
