Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Lu Hsu Chang — Santosh Chandrasekaran . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени .

Превью матча Lu Hsu Chang — Santosh Chandrasekaran

Команда Lu Hsu Chang в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Santosh Chandrasekaran, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Lu Hsu Chang, в том матче победу одержали хозяева.