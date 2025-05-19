Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Martin Topol — Tomas Cerveny Jr . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Martin Topol — Tomas Cerveny Jr

Команда Martin Topol в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Martin Topol, в том матче победу одержали хозяева.