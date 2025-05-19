Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Aleksandr Sapezhnikov — Dan Chen . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

Превью матча Aleksandr Sapezhnikov — Dan Chen

Команда Aleksandr Sapezhnikov в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Dan Chen, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Aleksandr Sapezhnikov, в том матче победу одержали хозяева.