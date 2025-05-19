Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Радомир Ревай — Антонин Барош . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Радомир Ревай — Антонин Барош

Команда Радомир Ревай в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Антонин Барош, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Радомир Ревай, в том матче победу одержали хозяева.