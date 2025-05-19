Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Кирил Дарин — Станислав Олеярчик . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Кирил Дарин — Станислав Олеярчик

Команда Кирил Дарин в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Станислав Олеярчик, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Кирил Дарин, в том матче победу одержали гостьи.