Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Vladimir Postelt — Radim Pavelka . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Vladimir Postelt — Radim Pavelka

Команда Vladimir Postelt в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Radim Pavelka, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Radim Pavelka, в том матче победу одержали хозяева.