Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Radovan Polasek — Marek Zaskodny . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:03 по московскому времени .

Превью матча Radovan Polasek — Marek Zaskodny

Команда Radovan Polasek в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Marek Zaskodny, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Radovan Polasek, в том матче победу одержали гостьи.