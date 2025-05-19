Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Радек Бартунек — Ян Стеффан . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Радек Бартунек — Ян Стеффан

Команда Радек Бартунек в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Ян Стеффан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Ян Стеффан, в том матче победу одержали хозяева.