Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Jan Kabelka — Ondrej Pros . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Jan Kabelka — Ondrej Pros

Команда Jan Kabelka в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Jan Kabelka, в том матче победу одержали хозяева.