Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Блажей Щепанек — Wojciech Kotyl . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .

Превью матча Блажей Щепанек — Wojciech Kotyl

Команда Блажей Щепанек в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Wojciech Kotyl, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Wojciech Kotyl, в том матче победу одержали хозяева.